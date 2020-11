Medier: Prins William var koronasmittet

utenriks

Det opplyser kilder ved Kensington Palace til BBC. Palasset, som er prinsens kontor og resident, nekter imidlertid å kommentere saken offentlig.

Ifølge tabloidavisen The Sun, som først omtalte saken, valgte den 38 år gamle prinsen å holde diagnosen hemmelig for å ikke uroe nasjonen.

Prins William ble behandlet av leger tilhørende kongehuset og isolerte seg i hjemmet Anmer Hall i Norfolk. Han ble smittet dager etter at hans far fikk påvist virussykdommen, skriver avisen.

Den britiske tronarvingen, prins Charles (71), ble syk i slutten av mars og ble isolert.

– Jeg var blant de heldige som fikk en relativt mild covid-19. Men for noen vil det bli en mye vanskeligere reise, sa dronning Elizabeths eldste sønn da han i april via videolink åpnet et nytt korona-sykehus.

(©NTB)