Trump antyder at han vil sparke Fauci etter valget

utenriks

På et valgmøte i Florida i natt uttrykket han også frustrasjon over at koronapandemien fremdeles er høyt oppe i mediebildet.

Publikum svarte med å rope «Gi Fauci sparken».

– Ikke si det til noen, men la meg vente litt til etter valget, svarte han da folkemengden.

Trump har tidligere vært i munnhoggeri med USAs smittevernekspert en rekke ganger, og han har uttrykket bekymring for et potensielt politisk tilbakeslag ved å fjerne den populære og respekterte legen før valget. På valgmøtet i Florida takket han publikum for «rådet».

(©NTB)