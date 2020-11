utenriks

Tirsdag ble det også rapportert om 20.018 nye smittetilfeller, over 1.000 flere enn foregående døgn, melder Sky News.

Mandag ble det registrert 136 koronarelaterte dødsfall, men disse tallene er vanligvis lavere i helgene.

Storbritannia har registrert 469 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene. 47.250 mennesker har mistet livet i pandemien i Storbritannia, som har påvist over 1 million koronatilfeller.

