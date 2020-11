Trump hevder demokratene vil stjele valget – Twitter skjulte meldingen

utenriks

Rett etter at Joe Biden hadde holdt en tale der han sa at «Vi er på god vei mot å vinne dette valget», skrev Donald Trump i en twittermelding at han leder stort, men at «de prøver å stjele valget. Vi kan ikke la dem gjøre det».

Rett etterpå ble meldingen skjult av Twitter og erstattet med følgende tekst: «Noe eller hele innholdet delt i denne tweeten er omstridt og kan være villedende om en valgprosess».

Jevnt

Da Biden talte til sine tilhengere sa han at han er optimistisk og forventer å vinne flere vippestater etter hvert som stemmene telles. Både hans tale og Trumps Twitter-melding kom tidlig onsdag morgen norsk tid, etter at de fleste valglokalene i USA var stengt.

Det ligger an til å bli veldig jevnt i årets presidentvalg. Både Trump og Biden har sikret seg en rekke delstater der det var ventet at de skulle vinne.

Trump holdt på Texas og sikret seg også den viktige vippestaten Florida. Med henholdsvis 38 og 29 valgmannsstemmer fra de to statene, ligger Trump på 213 stemmer ved 7.30-tiden, ifølge nyhetsbyrået AP.

Biden var på samme tid tildelt 225 valgmannsstemmer i byråets prognose. Det trengs minst 270 stemmer for å sikre seg flertall og dermed seier i valget.

Kan ta tid

CNN mener valget ligger an til å bli avgjort i delstatene Arizona, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

Det er ventet at opptelling vil ta lengre tid i år enn ellers, blant annet fordi pandemien har ført til at langt flere enn vanlig har stemte per post eller levert inn forhåndsstemme. Når disse stemmene er ferdig telt opp varierer fra delstat til delstat.