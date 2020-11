16,5 millioner italienere settes under strenge restriksjoner

utenriks

I alt 16,5 millioner innbyggere i regionene Lombardia, Piemonte og Liguria i nord og Calabria helt sør i landet vil fra fredag måtte forholde seg til svært strenge smittevernregler. Folk vil bare få forlate boligene sine dersom de skal til jobb, handle nødvendige dagligvarer eller for å trene i nabolaget, og da kun hvis en bruker munnbind.

Frisører og barbersalonger vil være blant de få forretningene som kan holde åpent under nedstengningen.

– Jeg vet at dette vil medføre forsakelser og vanskeligheter for mange, men dette er den eneste måten vi kan flate ut smittekurven på, sa landets statsminister Giuseppe Conte i en uttalelse onsdag kveld.

Conte forklarte at de radikale tiltakene, som også rammer Italias finanssentrum Milano, skal gjelde i to uker og er nødvendige for å forhindre at sykehusene oversvømmes av covid-19-pasienter. Med få unntak vil heller ingen få reise inn i regionene som stenges ned.

Også andre regioner i Italia må forholde seg til strengere smittevernregler de neste ukene. På Sicilia og i Puglia-regionen kan folk få forlate husene sine, men det blir forbudt å reise mellom byer. Restauranter og kafeer vil bare kunne tilby take away.

