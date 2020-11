utenriks

I meldingen påstår Trump Jr. at det pågår valgfusk. Han hevder døde personer eller folk som ikke bor i delstaten de har stemt i, er blitt registrert. Twitter merker meldingen med en advarsel, og skriver at innholdet bestrides og kan være villedende.

– Det beste for USAs framtid er om Donald Trump går til total krig over dette valget for å avsløre all svindelen og juksingen, skriver Trump Jr.

– Det er på tide å rydde opp i dette og stoppe å se ut som en bananrepublikk, skriver han.

