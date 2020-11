Over 100.000 nye koronasmittede i USA siste døgn

utenriks

I alt 106.561 nye smittetilfeller ble rapportert samme dag som millioner av amerikanere stemte på landets nye president, viser oversikten til Worldometers.

På landsbasis er det registrert 9.801.355 bekreftede koronatilfeller og 239.829 koronarelaterte dødsfall siden februar. Siste døgn ble 1.192 nye dødsfall registrert.

Delstatene Maine, Minnesota, Idaho og Indiana registrerte det høyeste daglige smittetallet siden pandemien ble erklært.

Flere sykehusinnleggelser

Økningen skjer samtidig som tallet på sykehusinnleggelser også øker jevnt og truer med å overbelaste helsesystemet i hardt rammede områder, skriver Washington Post.

I 17 delstater, som Kansas, Tennessee Virginia, Oklahoma, Montana, Iowa, North Dakota, South Dakota, Ohio, Nebraska, Minnesota, Indiana og West Virginia, ble det høyeste antallet sykehusinnleggelser registrert, skriver avisen.

Mer enn 50.000 er for tiden innlagt med covid-19 ved amerikanske sykehus, ifølge Covid Tracking Project. Det er en økning på om lag 64 prosent siden starten av oktober, skriver The New York Times, som også melder om over 100.000 smittede det siste døgnet.

Baltimore-baserte Johns Hopkins University melder på sin side om 99.660 smittede det siste døgnet, noe som også er ny dagsrekord i USA, mens Reuters' oversikt viser til minst 102.591 nye smittede onsdag.

Bekymring

Helsemyndighetene i flere delstater har allerede advart mot utfordringen med å håndtere flere sykehusinnleggelser på grunn av koronapandemien samtidig med den kommende influensasesongen.

I Kansas opplyser flere sykehus at de venter mangel på ansatte de neste ukene som følge av at det rapporteres inn over 1.000 nye smittetilfeller hver dag, melder nyhetsbyrået AP.

Pandemien har rammet den amerikanske økonomien hardt og påvirket også valggjennomføringen. For å unngå kø og risiko for smitte stemte over 100 millioner velgere personlig eller per post før valgdagen 3. november – det høyeste antallet noen gang.

(©NTB)