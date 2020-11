Siste runde før nedstenging i England

utenriks

I engelske byer samlet folk seg på puben og tok en siste drink før serveringen blir stengt i flere uker. Det ble også meldt om stor pågang hos frisører og lange køer utenfor klesbutikker onsdag.

Storbritannias statsminister Boris Johnsen har vraket et nytt system som muliggjorde en regionvis nedstenging og valgte en nedstenging av hele England.

Årsaken var advarsler om at landets sykehus ville bli overbelastet av den kraftige økningen i smittetallene.

Økte smittetall

Storbritannia har det siste døgnet registrert 492 koronarelaterte dødsfall, en økning på 95 tilfeller fra den forrige rekorden på 397, som var det høyeste antallet siden mai.

I alt 47.742 mennesker har mistet livet i pandemien i Storbritannia, som har påvist nærmere 1,1 million koronatilfeller.

England gjør nå som Skottland, Wales og Nord-Irland og starter en ny runde med nedstenging og strenge restriksjoner. Det samme har land som Frankrike og Tyskland gjort.

– Når jeg ser hva som skjer i noen av våre naboland, og jeg ser leger som har testet positivt etter å ha blitt beordret på jobb og pasienter som flyttes med helikopter for å frigjøre plass på sykehusene, kan jeg ikke konkluderer med noe annet, sa Johnson til Parlamentet.

Få unntak

Nedstengingen han kunngjorde, omfatter blant annet barer, restauranter og butikker som ikke er vurdert som uunnværlige. Arbeidsplasser kan holdes åpne så lenge de ansatte kan jobbe hjemmefra.

Det er bare visse unntak som gjør at briter kan forlate hjemmene sine, blant annet trening. Blant annet hårklipp og feriereiser er ikke mulig de neste ukene.

–Jeg vil ikke risikere livene til det britiske folk, sier Johnson, som legger til at han håper at butikker kan åpne opp igjen fra 2. desember for å sikre julehandelen.

(©NTB)