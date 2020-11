Trumps forsprang i Pennsylvania kraftig redusert

utenriks

Etter hvert som poststemmene blir telt opp, haler Biden kraftig innpå presidenten. Ifølge AP er 88 prosent av stemmene telt opp.

Det skiller om lag 115.000 stemmer mellom kandidatene.

Pennsylvania er den største av rustbeltstatene og gir hele 20 valgmenn. Fra før av har Biden vunnet Michigan og Wisconsin.

New York Times melder torsdag at stemmetellingen i Pennsylvania stanset opp en kort periode etter at Det demokratiske partiet i delstaten anket en kjennelse som gir observatører med partitilhørighet mulighet til å følge stemmeopptellingen tettere. Delstatens høyesterett har verken akseptert eller forkastet anken, og stemmetellingen ble gjenopptatt.

Den første kjennelsen innebærer at republikanernes valgobservatører kan få stå litt nærmere når de overvåker opptellingen av stemmesedler.

Donald Trumps valgkampteam anklaget onsdag valgmyndighetene for å hindre observatørene og ikke gi dem nødvendig innsyn i prosessen.

