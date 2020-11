utenriks

Både Biden og Trump har 49,4 prosents oppslutning i delstaten når over 99 prosent av stemmene er telt opp. Men Biden har fått en svært knapp ledelse etter at flere poststemmer er blitt telt. Et flertall av dem har gått til Biden.

Valget i delstaten er fortsatt svært jevnt. Biden leder med 917 stemmer av nesten fem millioner som er telt.

