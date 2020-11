Biden svært nær seier etter å ha tatt ledelsen i Pennsylvania

utenriks

I Pennsylvania leder Biden nå med 49,5 prosent mot 49,4 prosent til Donald Trump, ifølge oversikten til AP.

Under 6.000 stemmer skiller de to, men det gjenstår fortsatt å telle titusener av stemmer i delstaten. Det er imidlertid ventet at et stort flertall av disse vil gå til Biden ettersom det dreier seg om forhåndsstemmer.

Trump ledet med over 10 prosent dagen etter valget, men siden da har forspranget minket jevnt og trutt i takt med at millioner av poststemmer ble telt opp.

Pennsylvania har 20 valgmenn, og vil være en avgjørende seier i Joe Bidens ferd mot de 270 valgmennene han trenger for å vinne presidentvalget.

Rustbeltestatene

Tidligere fredag tok Biden også over ledelsen i Georgia, der kampen står om 16 valgmenn. Der var det kun 1.100 stemmer som skilte de to fredag morgen amerikansk tid, ifølge AP.

Georgia er kjent som en republikansk bastion, mens Pennsylvania i nordøst tilhører det såkalte rustbeltet, der Biden har satset stort på å ta tilbake stemmene fra hvite arbeiderklassevelgere, som demokratene tapte for fire år siden.

Donald Trump tok en viktig, men knapp seier i delstaten i 2016. Forrige gang en republikaner vant denne staten før Trumps seier, var George H.W. Bush i 1988.

Fra før av har Biden også vunnet rustbeltestatene Michigan og Wisconsin.

Nøler med å kåre vinner

AP og andre amerikanske medier har ennå ikke utropt Biden til vinner av presidentvalget, selv om svært mye nå tyder på at han har seieren i boks. Det amerikanske analysesenteret Decision Desk har imidlertid allerede utropt Biden til vinner basert på prognoser som viser at han får flest stemmer i Pennsylvania.

Hvis resultatet i Pennsylvania blir svært jevnt, kan det imidlertid føre til en omtelling av stemmene.

Trumps valgkampstab har varslet en rekke søksmål i forbindelse med stemmeopptellingen, men så langt har de hatt lite suksess i domstolene.