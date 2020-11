Tysk politi gjennomfører søk etter Wien-angrepet

utenriks

Søket pågikk fredag morgen i boligene og på arbeidsplassene til de fire, i delstatene Niedersachsen, Hessen og Schleswig-Holstein, opplyser det tyske føderale politiet (BKA).

De fire er ikke mistenkt for å ha hatt noe med angrepet i Wien å gjøre, men antas å ha hatt forbindelser til den antatte angriperen, Kujtim Fejzulai.

Ordren om å gjennomføre søket ble gitt torsdag etter at tysk politi hadde mottatt informasjon fra Østerrike.

Fejzulai ble drept av østerriksk politi mandag etter at han hadde skutt og drept fire mennesker og såret over 20. Etter det har politiet i Østerrike pågrepet 15 personer som mistenkes for medvirkning.

Innenriksminister Karl Nehammer sa torsdag at Fejzulai antas å ha vært koblet til et radikalt islamistnettverk som har forbindelser til Sveits, der to personer er blitt pågrepet, og ett annet land. Han navnga ikke det andre landet, men hans tyske motpart Horst Seehofer sa at det dreide seg om koblinger til Tyskland.

20 år gamle Fejzulai var født i Østerrike og hadde bakgrunn fra Nord-Makedonia. IS har i en melding på sosiale medier hevdet at han handlet på deres vegne.

