CNN: Fox News instruerer reporterne til ikke å kalle Biden «president-elect»

«President-elect» – den valgte presidenten, er tittelen en nyvalgt president har inntil han blir innsatt som president 20. januar.

I stedet skal journalistene bruke formuleringer som at Biden «har nok stemmer til å bli president», melder CNN, som melder at de har sett to interne Fox-dokumenter som viser dette.

Fox News avviser imidlertid påstanden i en uttalelse der kanalen hevder det ikke er skrevet noen slike dokumenter, og at det ikke er gitt slike beskjeder til journalistene.

Ordet ble også brukt på lufta av Fox News-ankeret Bret Baier fredag formiddag. Han ramset opp hva som må til for at Biden vinner, og avsluttet med å si: «Han vil da være president-elect».

Trump-leiren og hans støttespillere har uttrykt raseri mot Fox News for å ha kåret Biden til vinner i Arizona, noe andre medier ennå ikke har gjort.

Det hvite hus ringte til Fox for å klage, og Trumps svigersønn Jared Kushner tok direkte kontakt med Fox' eier Rupert Murdoch. Fox har likevel stått ved sin beslutning.

Fox News hadde ingen problemer med å omtale Donald Trump som «president-elect » allerede dagen etter valget i 2016.

