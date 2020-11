Erdogan sparker sentralbanksjefen

utenriks

Sentralbanksjef Murat Uysal vil nå bli erstattet av tidligere finansminister Naci Agbal. Det går fram av et presidentdekret som ble offentliggjort lørdag.

Den tyrkiske valutaen lira har mistet nesten en tredel av sin verdi siden starten av året. Et nytt bunnivå ble nådd fredag. Samtidig ligger inflasjonen på nesten 12 prosent.

Tross inflasjonen har Erdogan tatt til orde for nye rentekutt. Uysal ble innsatt som sentralbanksjef i fjor, etter at forgjengeren unnlot å kutte rentene for å få fart på økonomien.

Etablert økonomisk teori og praksis tilsier at rentene må heves når inflasjonen blir for høy. Men Erdogan er uenig i dette.

I forrige uke kalte han renter, valutakurs og inflasjon for «djevelens triangel».

(©NTB)