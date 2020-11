Bush: – Valget var rettferdig

utenriks

– Det amerikanske folket kan ha tillit til at valget var grunnleggende rettferdig, sier Bush i en uttalelse gjengitt av Wall Street Journal-journalist Sabrina Siddiqui på Twitter.

– Resultatet er tydelig, legger Bush til.

Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump ikke har anerkjent at han har tapt presidentvalget til rivalen Joe Biden. Trump har flere ganger også hevdet at valgnederlaget er forårsaket av fusk.

– President Trump har retten til å be om omtelling og til å komme med innsigelser om utfallet i retten. Alle uløste problemer vil bli fastslått ved dom, sier Bush.

Han legger til at han har ringt for å gratulere påtroppende president Joe Biden og visepresident Kamala Harris med valgseieren.

– Til tross for at vi har politiske uoverensstemmelser, kjenner jeg Joe Biden som en bra mann som har vunnet sjansen til å lede og forene landet vårt, understreker Bush.

(©NTB)