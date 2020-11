Det siste flyet har lettet fra Tegel-flyplassen i Berlin

utenriks

Flyplassen vil huskes for sin rolle under den sovjetiske blokaden av Vest-Berlin i 1948. Den ble da bygget på noen få uker av franske militæringeniører, og bidro til å ta imot store mengder forsyninger.

Tegel byttes nå ut med den nye Brandenburg-flyplassen sørøst i byen, etter ni år med forsinkelser.

– Damer og herrer, når vi nå tar av lukker vi et kapittel med 60 år med europeisk flyplasshistorie, sa pilot Christophe Ruch da flyet sto på rullebanen.

– Nyt turen, la han til.

Hundrevis hadde møtt fram ved Tegel for å vinke Air France-flyet av gårde. Et fly fra Air France var også det første til å lande på flyplassen da den åpnet for kommersiell drift i 1960.

