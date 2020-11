EU innfører toll mot USA

utenriks

– USA innførte toll etter WTOs vedtak i Airbus-saken. Nå har vi en avgjørelse i Boeing-saken, som tillater at vi innfører toll, og det kommer vi til å gjøre, sier Dombrovskis, som er visepresident i EU-kommisjonen.

Det formelle vedtaket skal fattes på et handelsministermøte mandag. Verdens handelsorganisasjon (WTO) kom med sin kjennelse for en måned siden, men EU har ventet med å innføre tollen på opptil 4 milliarder dollar i året. De ønsket å unngå å bli beskyldt for mulig påvirkning av valget i USA.

Dombrovskis sa i oktober at EU helst ville ha en forhandlingsløsning «unngå ødeleggende runder med tiltak og mottiltak».

Konflikten om statsstøtte til de to flyprodusentene har pågått i 16 år. Frontene er blitt ytterligere tilspisset under president Donald Trump.

Da WTO for et drøyt år siden konkluderte med at EU hadde gitt ulovlige subsidier til Airbus, svarte USA med toll på 7,5 milliarder dollar. Tollen dekket blant annet Airbus-fly, men også ost, vin og whisky. EU har varslet at tollen de innfører, også vil omfatte en rekke varer, inkludert landbruksmaskiner, mat og drikke.

(©NTB)