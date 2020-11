Pelosi om ny forsvarsminister: – Trump vil skape kaos

utenriks

– Den plutselige sparkingen av Esper er forstyrrende bevis for at president Trump har tenkt å bruke sine siste dager i embetet på å skape kaos i vårt amerikanske demokrati og i hele verden, sier speaker Nancy Pelosi, den mektigste demokraten i Kongressen, i en uttalelse ifølge The Hill.

Trump kunngjorde på Twitter mandag at han har kvittet seg med sin fjerde forsvarsminister på fire år. Det var ikke helt uventet, for forholdet mellom Esper og Trump har vært ytterst anstrengt helt siden i sommer.

Like fullt vekker det oppsikt at Trump bytter ut forsvarsministeren, under en uke etter at han tapte presidentvalget mot Joe Biden og bare ti uker før han skal forlate Det hvite hus.

Trump nekter å erkjenne valgnederlaget og har lovet å bekjempe resultatet i domstolene.

Sto imot press

Esper sto imot presset fra Det hvite hus om å utplassere føderale soldater for å slå ned på demonstranter under opptøyene i USA i sommer. Esper uttalte offentlig at det ikke burde skje. Han har også stukket kjepper i hjulene for en rask tilbaketrekking av amerikanske styrker fra Afghanistan og i praksis forbudt bruk av sørstatsflagg i militæret.

Christopher C. Miller (55) er utnevnt til fungerende forsvarsminister og blir dermed sjef for den amerikanske militærmakten de neste 71 dagene.

Konsulent

Miller tilbrakte 31 år i hæren, og kjempet både i krigene i Afghanistan og Irak med spesialstyrkene. Etter at han pensjonerte seg i 2014, brukte regjeringen ham som konsulent i hemmelige operasjoner og etterretning.

Miller har siden august vært direktør for USAs nasjonale senter for antiterrorisme etter en enstemmig godkjenning i Senatet. I 2018 og 2019 var han Det hvite hus' rådgiver for antiterror og transnasjonale trusler.

Antiterror

I forsvarsdepartementet har Miller også hatt ansvar for spesialoperasjoner innen blant annet antiterror, ukonvensjonell krigføring og irregulær krigføring.

– Chris vil gjøre en FLOTT jobb! tvitret Trump da han takket Esper for innsatsen og kunngjorde at ministerbyttet skjer med umiddelbar virkning.

Samtidig skjer en annen viktig utskiftning i det amerikanske sikkerhetsapparatet. USAs spesialutsending til den internasjonale koalisjonen mot IS, skal pensjonere seg, og erstattes av det amerikanske utenriksdepartementets koordinator for antiterrorarbeid, Nathan Sales, skriver DPA.

Esper (56) har vært Pentagon-sjef siden juni 2019, da han erstattet Patrick Shanahan som fungerte etter Jim Mattis' avgang ved nyttår. Før dette hadde han vært minister for hæren og lobbyist for forsvarsindustrien.

Mattis gikk av i protest mot Trumps Syria-politikk.