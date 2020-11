Brasil stopper kinesisk vaksineforsøk etter «alvorlig, skadelig hendelse»

utenriks

Nyheten kommer dagen etter at Pfizer og Biontech meldte at en vaksine de har utviklet, var 90 prosent effektiv for å stoppe koronaviruset. Vaksinen er i tredje testfase.

Sinovac er inne i samme testfase. Den kinesiske vaksinen, som allerede er gitt til de ansatte i selskapet, stoppes med umiddelbar virkning i Brasil, etter en hendelse helsemyndigheter i landet omtaler som alvorlig og skadelig.

Det er ikke klart hva slags hendelse det er snakk om, eller om den er direkte forårsaket av vaksinen, som er omstridt i Brasil. Helseministeren i Brasil har tidligere varslet at landet vil kjøpe inn 46 millioner doser av Sinovac-vaksinen, noe president Jair Bolsonaro grep inn og stoppet.

– Det brasilianske folk skal ikke være noens forsøkskanin, sa han.

Den kinesiske produsenten, Sinovac Biotech, sier i en uttalelse at de er sikre på at vaksinen er trygg, og at hendelsen i Brasil ikke hadde noe med vaksinen å gjøre.

(©NTB)