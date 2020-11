utenriks

Det skjer etter at Danmarks statsminister tirsdag måtte beklage i Folketinget at regjeringen hadde beordret masseavliving av all mink i landet.

Bakgrunnen er en koronavirusmutasjon som vil kunne smitte mennesker, og som antas å kunne gjøre en framtidig vaksine mindre effektiv.

