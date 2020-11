Full omtelling av stemmene i Georgia

utenriks

Rundt fem millioner mennesker har avlagt stemme i delstaten, som har 16 valgmenn. 14.000 stemmers ledelse tilsvarer om lag 0,3 prosentpoeng. Biden vil, dersom han vinner, bli den første demokraten som vinner delstaten siden Bill Clinton i 1992. Biden trenger imidlertid ikke å vinne Georgia for å vinne presidentvalget.

Innenriksminister Brad Raffensperger sier onsdag at prosessen skal begynne i løpet av uka, og forventes å ta fram til 20. november. Etter at resultatene fra omtellingen er godkjent, kan den tapende kandidaten be om en ny omtelling per maskin.

Det er ikke uvanlig at det foretas rutinemessige omtellinger i jevne valg i USA. President Donald Trump og hans støttespillere har kommet med anklager om valgfusk i Georgia, som de har gjort i en rekke andre stater, men det er foreløpig ingenting som tyder på at valget ikke har gått riktig for seg.

