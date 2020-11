utenriks

Ifølge statsminister Bob Loughman har en mann som kom fra USA, via Sydney og Auckland, testet positivt for viruset.

Mannen hadde symptomer ved ankomst 4. november og sitter nå isolert i karantene.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) har Vanuatu, som har rundt 300.000 innbyggere, vært et av få land i verden som til nå har vært spart for koronasmitte.

