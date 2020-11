Smitten flater ut i Tyskland

utenriks

– Det viser at vi ikke er hjelpeløse mot viruset, sier sjefen ved det tyske folkehelseinstituttet Robert Koch Institute (RKI), Lothar Wieler.

Det siste døgnet er det meldt om nesten 22.000 nye smittetilfeller, viser tall fra RKI. Men reproduksjonstallet anslås å ha falt fra 1 til 0,89, som betyr at tallet på nye infeksjoner faller.

Wieler advarer om at Tysklands helsevesen kan bli overveldet i tiden framover og ber folk om å forberede seg på at restriksjonene kan vare lenge etter at en vaksine er på plass.

Drøyt 726.000 har fått påvist smitte i Tyskland, og over 12.000 er døde.

(©NTB)