Internasjonal studie bekrefter at kombipiller reduserer risikoen for hjerteinfarkt betydelig

Pillen kombinerer fire kolesterol- og blodtrykksmedisiner, og når den tas med en lav dose aspirin, reduserer den risikoen for hjerteinfarkt, slag og hjerterelaterte dødsfall med en tredel, viser den internasjonale studien.

Den ble lagt fram for den amerikanske hjerteforeningen fredag, og publiseres i New England Journal of Medicine.

Studien ventes å føre til økt bruk av såkalte polypiller, som forskere i flere tiår har ment kan være løsningen på problemet med hjertesykdom, som er den ledende årsaken til død i verden.

