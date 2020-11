Statsminister lover barna at julenissen får lov å reise jorda rundt tross pandemien

utenriks

Det glade budskapet fra statsministeren kommer etter at en fem år gammel gutt, Tomasso, skrev et brev til ham og spurte om julenissen kommer til å komme i år, melder ABC News.

– Julenissen har en internasjonal tillatelse: Han kan reise hvor som helst og distribuere gaver til alle barn jorda rundt. Uten grenser. Han har bekreftet at han alltid bruker munnbind og holder avstand for å beskytte seg selv og de han møter, skriver statsministeren.

Til slutt kommer Conte med en liten oppfordring til verdens barn om at de ikke må sløse bort et ønske på å be julenissen løse koronakrisen.

– Vi voksne vil klare å slå koronaviruset sammen, skriver Conte.

Conte understreker også at han har fortalt julenissen at Tomasso har vært en snill gutt.

I Folkets spørretime om koronaviruset denne uken, tok statsminister Erna Solberg opp et lignende spørsmål. Trym på åtte år hadde sendt inn spørsmål om julenissen får reise rundt, og hva som skjer hvis han havner i karantene.

– Jeg tror vi kunne kjøre et unntak for julenissens skyld, forutsatt at ikke julenissen er syk, sa avdelingsdirektør Line Wold i Folkehelseinstituttet.

– Julenissen er fra Nordpolen, og Nordpolen er hvitt, det er ikke et rødt land, skjøt helseminister Bent Høie inn.

