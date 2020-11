To personer tiltalt for drapsforsøk på Rasmus Paludan

utenriks

En 53 år gammel mann er tiltalt for drapsforsøk etter at han tok seg gjennom politisperringen og viftet med en kniv under en demonstrasjon i Åbyhøj 5. juni. En 41-åring er tiltalt for medvirkning, melder dansk TV2.

Gjerningsmannen ble skutt i beinet av politiet under hendelsen. Østjyllands politi mener han hadde til hensikt å stikke i hjel den kontroversielle politikeren. Paludan har flere ganger utløst uro når han har brent Koranen i boligområder med mange muslimer.

Begge de tiltalte har sittet i varetekt siden de ble pågrepet i juni. Saken mot dem skal etter planen opp for retten i Aarhus 4. januar.

(©NTB)