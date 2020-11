Chevrolet tilbakekaller 69.000 elbiler

utenriks

Bilene var produsert mellom 2017 og 2019, og brannfaren skal oppstå om batteriene lades opp til eller i nærheten av maksimal kapasitet.

General Motors oppgir at de nå har utviklet programvare som sørger for at ladingen ikke overgår 90 prosent, og batteriene vil kunne oppdateres neste uke.

USAs trafikksikkerhetsmyndighet NHTSA råder eiere av elbilmodellen til å parkere utendørs, på avstand fra boliger, fram til feilen er rettet.

320 Chevrolet Bolt-biler er registrert i Norge, ifølge elbilstatistikk.no.

