Hjernen bak angrepet på Kabul-universitetet skal være pågrepet

utenriks

Det opplyser landets visepresident Amrullah Saleh.

Angrepet, som skjedde mandag i forrige uke, ble planlagt av en opprører ved navn Adil, ifølge Saleh.

– Angrepet ble gjennomført for å sette regjeringen under press og for å få den til å se svak ut for folket, sier visepresidenten.

Flere titall personer, flesteparten av dem studenter, ble drept da væpnede menn stormet campus på universitetet i Kabul mandag i forrige uke. Dødstallene har variert mellom 22 og 35 i ulike medier.

Ekstremistgruppen IS har tatt på seg ansvaret for angrepet, som skjedde kun dager etter et selvmordsangrep ved en annen utdanningsinstitusjon i byen. 24 personer ble drept i angrepet, som også IS påtok seg ansvaret for.

