Kuppforsøk avverget i Armenia

Ifølge Armenias sikkerhetstjenester skal de tidligere makthaverne også ha ønsket å ta makten i landet.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax skriver at Artur Vanetsian, som var leder for den nasjonale sikkerhetstjenesten under Serzj Sargsian, er blant de pågrepne. Sargsian ble avsatt etter store protester i 2018. I tillegg skal ledere for det nasjonalistiske partiet Adekvat være blant de pågrepne.

Det har vært store demonstrasjoner i Armenia siden det ble våpenhvile i krigen mellom landet og Aserbajdsjan natt til tirsdag norsk tid. Det har oppstått sammenstøt mellom demonstranter og politistyrker. Flere av demonstrantene har kalt statsministeren for «sviker», og krevd at han går av.

Avtalen medfører at Armenia mister kontrollen over flere deler av utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh, som ligger i Aserbajdsjan, men har vært kontrollert av armenske separatister siden midten av 90-tallet.

Våpenhvilen gjorde slutt på en seks uker lang og blodig konflikt der tusenvis ble drept.