Perus president Manuel Merino går av etter store demonstrasjoner

utenriks

Merino hadde kun minutter tidligere fått beskjed fra landets nasjonalforsamling om at han hadde frist til klokka 18 lokal tid til å gå av, før de ville sette i gang riksrett mot ham.

– Jeg ønsker i likhet med alle andre det som er best for landet vårt, sa Merino.

Kort tid etter kunngjøringen feiret demonstranter nyheten i gatene i hovedstaden Lima.

Kaos

Det har vært massive demonstrasjoner mot presidenten, som overtok mandag etter at forgjengeren Martin Vizcarra ble kastet av nasjonalforsamlingen. Demonstrasjonen lørdag kveld ble møtt med vold av politiet, som kostet minst tre mennesker livet.

Søndag har minst åtte ministre trukket seg, og det ble kalt inn til ekstraordinære møter i nasjonalforsamlingen for å diskutere om Merino skulle kastes.

– Jeg ber Merino vurdere å gå av umiddelbart, sa nasjonalforsamlingens leder, Luis Caldez.

Konflikt

Merino, som nylig var lederen i nasjonalforsamlingen, regnes som en heller ukjent skikkelse i Perus offentlighet.

Han steg til makten da nasjonalforsamlingen tok i bruk en klausul som stammer fra 1800-tallet og erklærte tidligere president Vizcarra «moralsk uegnet» på grunn av anklager om at han skal ha mottatt bestikkelser da han var guvernør for flere år siden.

Vizcarra hevder at han ikke har gjort noe galt. Målinger viser at et stort flertall i folket ikke mener han ikke burde ha blitt avsatt.

Ekspresidenten er populær på grunn av sin politikk mot korrupsjon, som har ført ham inn i flere konflikter med lovgiverne i nasjonalforsamlingen. Rundt halvparten av dem som sitter der er under etterforskning.

