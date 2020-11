Danmarks justisminister: Madsen ble plassert feil

utenriks

En rapport om fengselsrømmingen, som var over etter kort tid, ble lagt fram mandag.

– Først og fremst er det med denne rapporten tydelig at den innsatte ikke burde vært plassert i Herstedvester fengsel, sier justisminister Nick Hækkerup i en pressemelding. Ministeren slår også fast at sikkerheten ved fengselet må skjerpes.

Han peker på at Madsen hadde mulighet til å være på et verksted uten overvåking og kunne ta med seg gjenstander uten at fengselspersonalet var med.

– Det er helt åpenbart at det har vært alvorlige sikkerhetshull. Det er selvfølgelig kritikkverdig, skriver Hækkerup.

Alene til psykolog

Peter Madsen har kunnet gå til psykolog uten ledsager, og han har også kunnet bruke ryggsekk i fengselet, går det fram av rapporten.

Noen av Danmarks farligste kriminelle soner i Herstedvester fengsel. I etterkant av Madsens rømming er fem andre innsatte flyttet til andre lukkede fengsler. I tillegg er nye sikkerhetstiltak på plass i Herstedvester. Innsatte må bære eiendeler i gjennomsiktige poser, og kameraovervåkingen er trappet opp.

Rapporten forteller i detalj hvordan Madsen, som er dømt til livstid i fengsel for drapet på journalisten Kim Wall, klarte å gjennomføre rømmingen.

Hevdet han hadde bombe

Under et psykologbesøk i fengselets administrasjonsbygning på morgenen den 20. oktober fortalte han at han hadde laget en bombe og en detonator. Han viste fram en gjenstand han hadde under jakken til den kvinnelige psykologen.

Han truet med å detonere bomben, som senere viste seg å være falsk, hvis hun tilkalte hjelp og ikke hjalp ham med å rømme. Psykologen fulgte Madsen ned en baktrapp til fengselets portbygning. Porten var bemannet av en fengselsbetjent, som psykologen snakket med via en alarmtelefon.

Madsen tok deretter over telefonen, og truet igjen med å sprenge bomben han hevdet å ha. Porten ble dermed åpnet.

Raskt pågrepet

Enda en sluse gjensto imidlertid før Madsen var ute. For å komme seg gjennom den brukte han psykologen som gissel og truet seg ut. Deretter flyktet han raskt fra stedet alene.

Da gikk alarmen, og ti fengselsbetjenter tok opp forfølgelsen. Politiet ble også varslet, og etter få minutter ble Madsen pågrepet. Da det etter et par timer ble avklart at han ikke hadde sprengstoff, ble han tatt med av politiet og fengslet på nytt.

