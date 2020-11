utenriks

– Vi lever i prøvelsens tid. Det kommer til å bli verre. Gjør din plikt og ta ditt ansvar for å stanse smittespredningen, sa Löfven da han innledet mandagens pressekonferanse.

Han gjentok budskapet to ganger før han kunngjorde at Sverige nå forbyr alle sammenkomster på over åtte personer.

Han begrunnet forbudet med at rådene som myndighetene oppfordrer til, ikke lenger blir etterlevd på samme måte som i våres.

(©NTB)