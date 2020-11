Merkel fikk ikke gjennomslag for skjerpede koronatiltak

utenriks

Merkels regjering hadde blant annet ønsket et påbud om munnbind for skoleelever i klasserommene og en innskjerping av reglene for personlige kontakter. I videomøtet ble det ikke enighet om det nå, men en beslutning skal etter planen tas i midten av uka.

De tyske smittetallene er fortsatt høye. Etter mandagens møte la imidlertid Merkel vekt på at skjerpingen av smitteverntiltakene i begynnelsen av måneden har hatt virkning.

– Vi har fortsatt en lang vei å gå, men den gode nyheten er at vi har stanset en eksponentiell vekst i denne omgang, sier Merkel, som føyer til at smittetallene har stabilisert seg de siste dagene.

I slutten av oktober ble det påvist opp mot 15.000 nye smittetilfeller i Tyskland daglig, og fra begynnelsen av november ble en ny, delvis nedstengning av landet innført. Tallene steg ytterligere i dagene etter, før de igjen har falt noe.

