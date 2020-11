Ytterligere to svenske regioner får skjerpede koronaråd

utenriks

Det er nå kun én svensk region som ikke omfattes av rådene, Jämtland Härjedalen.

I Sverige for øvrig oppfordres folk til å avstå fra unødvendige reiser, ikke besøke miljøer innendørs, som butikker og museer, unngå fysisk kontakt med alle utenom egen husholdning og unngå møter, konserter og andre forestillinger.

I Gävleborg, som ligger ved østkysten nord for Uppsala, sier smittevernlegen Lars Wesslén at de har tatt et visst hensyn til restauranter og kollektivtrafikk for å unngå at livet blir enda hardere for disse bransjene.

