Trump-lojal senator skal ha forsøkt å få stemmer annullert

Ifølge Georgias administrasjonsminister Brad Raffensperger, som selv er republikaner, spurte Graham ham om han har makt til å forkaste visse forhåndsstemmer. Raffensperger tolket spørsmålet som en oppfordring til å annullere visse stemmesedler som er avgitt på lovlig vis, opplyser Raffensperger selv til Washington Post.

I intervjuet sier han også at han opplever økt press fra partifeller i Republikanerne som håper at omtellingen i Georgia vil føre til at Joe Biden likevel ikke vinner delstaten, som viste at Biden fikk om lag 14.000 stemmer flere enn Donald Trump.

