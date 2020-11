Tyrkia gjeninnfører koronarestriksjoner

utenriks

Tyrkia innfører nå portforbud i helgene mellom 20.00 og 10.00. Skoler går over til fjernundervisning, og kinoer stenges fram til årsskiftet. I tillegg stenges spisesteder, unntatt for levering og takeaway, og åpningstider for butikker, kjøpesentre og frisører innskrenkes kraftig.

Det blir ekstra begrensninger for mennesker under 20 og over 65.

Tyrkia har registrert totalt 421.000 koronatilfeller med symptomer, og 11.700 dødsfall siden pandemien begynte. Landet publiserer ikke antallet bekreftede smittetilfeller uten symptomer.

(©NTB)