Årsaken til at flyene ble satt på bakken over hele verden i mars 2019, var to ulykker som krevde til sammen 346 liv.

Leder for USAs luftfartstilsyn FAA Steve Dickson sa i forrige uke at tilsynet er inne i sluttspurten når det gjelder å godkjenne endringene som er gjort med modellen.

