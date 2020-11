Tre tidligere Hongkong-parlamentarikere pågrepet

utenriks

De tre protesterte mot vedtaket ved å kaste en råtten plante og illeluktende gjødsel i salen da forbudet ble debattert i mai og juni.

Ted Hui, Ray Chan og Eddie Chu la onsdag ut meldinger om pågripelsene på Facebook. Alle tre har tidligere sittet i Hongkongs folkevalgte forsamling.

Politiet har bekreftet pågripelsene og oppgir at det skyldes at de har vist «forakt» og har brukt et stoff som hadde som mål å «skade, plage eller irritere». De ble senere løslatt mot kausjon, men må møte i retten torsdag.

(©NTB)