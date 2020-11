Tysk politi bruker vannkanoner mot demonstranter i Berlin

utenriks

Flere personer ble båret bort av opprørspoliti. Noen demonstranter kastet fyrverkeri, nødbluss, flasker og steiner tilbake. Det er også meldt om at politi skal ha blitt angrepet med pepperspray.

Politihelikopter bistår fra luften.

Bare ved Brandenburger Tor er det mellom 5.000 og 10.000 personer, og flere personer er på vei, ifølge politiet.

Også ved Marschall-broen, ikke langt fra nasjonalforsamlingen, er det blitt telt rundt 1.000 personer. Det er ventet at et lovtillegg blir vedtatt senere onsdag som gir myndighetene utvidet makt til å håndtere pandemien.

Politiet truet tidligere onsdag med at de ville bryte opp folkemengdene dersom de ikke fulgte regler for hygiene, som for eksempel bruk av munnbind og distanse mellom personer.

(©NTB)