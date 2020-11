Tysk politi brukte vannkanoner mot demonstranter i Berlin

utenriks

Flere personer ble båret bort av opprørspoliti. Noen demonstranter kastet fyrverkeri, nødbluss, flasker og steiner tilbake. Det er også meldt om at politi skal ha blitt angrepet med pepperspray. Politihelikopter bistår fra luften.

Bare ved Brandenburger Tor er det mellom 5.000 og 10.000 personer, og flere personer er på vei, ifølge politiet.

Riksdagen sperret av

Politiet truet tidligere onsdag med at de ville bryte opp folkemengdene dersom de ikke fulgte regler for hygiene, som for eksempel bruk av munnbind og avstand mellom personer.

Også ved Marschall-broen, ikke langt fra Riksdagen, er det blitt telt rundt 1.000 personer. Det er ventet at et lovtillegg blir vedtatt senere onsdag som gir myndighetene utvidet makt til å håndtere pandemien.

Tyske myndigheter har sperret av store områder rundt riksdagsbygningen og forbudt demonstrasjoner utenfor av frykt for vold. I august forsøkte flere hundre demonstranter å storme bygningen i en demonstrasjon som statsminister Angela Merkel omtalte som skammelig.

Ber om tillit

Tysklands helseminister Jens Spahn forsvarer regjeringens koronahåndtering og ber offentligheten om å ha tillit til myndighetene. Han peker på økende smittetall og faren for å overbelaste intensivkapasiteten på sykehusene.

Han lovet også at det ikke vil bli påbudt med koronavaksine, som har vært en viktig sak for mange av demonstrantene.

Demonstrantene mener at de strenge koronarestriksjonene er i strid med grunnloven.

Smitteøkning

Tysklands smittetall har vært lavere enn mange andre europeiske land under pandemien. Spørreundersøkelser viser bred støtte til tiltakene for å begrense smittespredningen.

Etter en smitteøkning i høst ble blant annet restauranter, kinoer og konsertsteder stengt for å begrense sosial omgang.

Det er registrert 17.561 nye smittetilfeller i Tyskland det siste døgnet. Totalt har over 830.000 personer blitt registrert smittet og 13.119 personer med koronasmitte er døde.

