USA har godkjent første hurtigtest for hjemmebruk

Testutstyret er godkjent for personer over 14 år som en lege mener kan være covid-19-smittet. Testen, som dermed kun er på resept, gir svar innen 30 minutter.

– Det er et viktig framskritt som understreker vår forpliktelse til å utvide tilgangen på koronatester, sier Stephen Hahn, som leder mat- og legemiddeltilsynet FDA.

Autorisasjonen er gitt til en nasaltest utviklet av selskapet Lucira Health. Brukerne tar testen ved å føre en vattpinne inn i nesen, for deretter å legge den inn i et lite apparat. En halvtime senere skal resultatet være klart.

Prisen på testutstyret er ment å være mindre enn 50 dollar, om lag 450 kroner, ifølge selskapet.

FDA har tidligere godkjent to tester som kan gjennomføres hjemme, men disse må sendes til et laboratorium for analysering.

USA har til nå registrert nærmere 11,7 koronatilfeller og over 254.000 koronarelaterte dødsfall, ifølge oversikten til Worldometers.

