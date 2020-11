Buzzfeed kjøper Huffpost

utenriks

Buzzfeed overtar Huffpost fra Verizon Media, og vil få tilgang til innhold fra andre Verizon-selskap, slik som Yahoo, ifølge en uttalelse fra selskapene.

Verizon vil også bli en minoritetsaksjonær i Buzzfeed. De to selskapene har blitt enige om et strategisk samarbeid for innhold og markedsføring.

– Buzzfeed gjør anskaffelsen fordi vi tror på fremtiden til Huffpost, og potensialet det har i å fortsette å definere medielandskapet i årene fremover, sier Buzzfeed-sjef Jonah Peretti i en uttalelse.

Kjøpet skjer samtidig som begge nettnyhetsmediene har støtt på økonomiske utfordringer.

(©NTB)