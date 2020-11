Storangrep mot muren i Vest-Sahara, hevder frigjøringsbevegelse

utenriks

Polisario kontrollerer i dag rundt en femdel av Vest-Sahara og har døpt området Den saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR). Resten av Vest-Sahara er kontrollert av Marokko, som krever suverenitet over hele regionen som de har bygd en rundt 2.000 kilometer langt mur gjennom.

Forsvarsdepartementet til SADR hevder torsdag at Polisario har angrepet muren og forårsaket store skader nord og i sentrale deler av Vest-Sahara.

Påstandene er ikke verifisert av uavhengige kilder.

Krisen i Vest-Sahara har tiltatt etter at Marokko i forrige uke startet en militæroperasjon i den omstridte regionen, og Polisario erklærte at våpenhvilen fra 1991 er over.

Bakgrunnen knyttes til at Marokko har åpnet opp en vei til Mauritania gjennom Vest-Sahara.

Norge anerkjenner verken Marokkos krav på suverenitet over Vest-Sahara eller SADR som stat.

