Sverige innfører de første begrensningene på alkoholservering

utenriks

Skjenkesteder kan heller ikke holde åpent etter klokka 22.30.

Forbudet skal gjelde helt fram til slutten av februar.

Tanken bak tiltaket er at barer og restauranter kan bidra til å spre koronasmitte, og at alkohol reduserer dømmekraften, opplyste sosialminister Lena Hallengren på en pressekonferanse i forrige uke.

Frykter flere vil drikke hjemme

Bransjen har reagert negativt på tiltaket, som de frykter kan føre til at folk i stedet drikker mer hjemme.

– Det er bedre at det skjer på restauranter enn i hjemmemiljø og på fester, som jeg dessverre tror blir konsekvensene, sier leder for bransjeorganisasjonen Visita, Jonas Siljhammar, til TT.

– På restauranter skjer alkoholkonsumet i ordnede former, og det finnes smittebegrensningstiltak, legger han til.

– Inngripende

Men begrensninger på alkoholservering er ikke det eneste tiltaket svenskene nå innfører. Tirsdag 24. november blir det forbudt med offentlige ansamlinger på mer enn åtte personer. Forbudet vil gjelde i fire uker.

– Dette er et svært inngripende tiltak, men helt nødvendig, sier statsminister Stefan Löfven til SVT.

Löfven sier at årsaken til forbudene også er et resultat av svenskenes holdninger til viruset.

– I vår var folk følsomme for viruset. Da rakk det med råd og anbefalinger for å få folk til å holde avstand og endre planene sine, legger han til.

Skansen stenger

Begrensningen på antallet som kan samles, har ført til at utendørsmuseet og turistattraksjonen Skansen for første gang på 129 år har besluttet å stenge portene. Museet holder åpent til fredag 27. november.

– Vi ser at vi bør stenge for å ytterligere bidra til å redusere smittespredningen og et trygt samfunn for alle, sier administrerende direktør John Brattmyhr.

Han opplyser at utendørsmuseet, som også rommer en stor scene, er i en ekstremt alvorlig økonomisk situasjon og vil omstille seg for å overleve.

I tillegg er det åpnet for mer inngripende lokale tiltak. Torsdag åpnet regjeringen i Sverige for lokale forbud mot besøk på syke- og pleiehjem.

En av ti tester er positive

Samme dag ble det kjent at Sverige har passert 200.000 smittetilfeller. Totalt er det registrert 6.340 koronadødsfall, viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

Torsdag ble det registrert over 4.600 smittetilfeller på ett døgn. De siste to ukene har antallet smittetilfeller per 100.000 innbyggere vært 562.

Over 250.000 ble testet forrige uke, og 12,9 prosent av dem testet positivt.

– Det er en fortsatt økning sammenlignet med tidligere uker. Det er fortsatt en svært alvorlig situasjon i Sverige. En høy andel av de testede er positive, sa avdelingssjef Karin Tegmark Wisell i Folkhälsomyndigheten.

(©NTB)