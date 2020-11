USA: Mer enn 2.200 koronadødsfall siste døgn

utenriks

Smitte- og dødstallene, samt tallet på sykehusinnleggelser, stiger i hele USA. Torsdag kveld amerikansk østkysttid ble det meldt om 200.146 nye smittetilfeller og 2.239 nye dødsfall siste døgn.

Til sammen er det registrert 11.698.661 tilfeller av covid-19, mens antall døde er oppe i 252.419, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

Oversikten til Worldometers, som oppdaterer tallene kontinuerlig, viser at over 12 millioner amerikanere har fått påvist koronasmitte og at 258.333 personer har dødd enten med eller som følge av viruset.

Amerikanske helsemyndigheter har frarådet folk å reise i forbindelse med feiringen av høsttakkefesten på grunn av den dramatiske smitteøkningen. I store deler av California innføres det fra lørdag et nattlig portforbud.

