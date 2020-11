Iran skjerper restriksjoner for å tøyle koronasmitten

utenriks

De siste fem dagene har Iran registrert over 430 nye koronarelaterte dødsfall per døgn. Helsedepartementet i Teheran opplyser lørdag at antall registrerte smittetilfeller nå er over 840.000.

De nye restriksjonene innebærer at både butikker, restauranter og kjøpesentre må stenges, ikke bare i Teheran, men også i byene Mashhad, Isfahan og Shiraz. Nesten 160 byer regnes som røde.

Irans president Hassan Rouhani har i en TV-tale varslet at 30 millioner av de fattigste iranerne skal få utdelt kontantstøtte for å klare seg gjennom krisen.

