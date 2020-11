utenriks

– Sverige er hardt prøvet, og det kommer til å bli verre, sier Löfven i en pressemelding før talen.

Den skal holdes klokka 19.01 og sendes direkte på regjeringens hjemmeside og regjeringens egen YouTube-kanal.

Det er ikke ventet noen nyheter under talen, men det handler heller om at krisen har nådd et punkt der statsministeren mener det passer med en tale til nasjonen, opplyser hans pressesekretær Maria Soläng.

