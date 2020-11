SOHR: Minst 14 proiranske krigere drept i luftangrep i Syria

utenriks

Angrepene ble gjennomført lørdag kveld og var rettet mot et grenseområde like ved Irak i provinsen Deir al-Zor, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) søndag.

To baser og en rekke militære kjøretøy ble ødelagt i de over ti luftangrepene, ifølge eksilgruppen.

Israelske myndigheter har ikke kommentert opplysningene.

Proiranske militser er tungt til stede på strekningen mellom byene Albu Kamal og Mayadeen øst i Syria. Begge byene har tidligere vært under IS-kontroll. Iran er i tillegg til Russland det syriske regimets sterkeste støttespiller, og har helt siden folkeopprøret i 2011 bidratt med militær hjelp.

Onsdag ble det meldt at ti personer, blant dem både syriske soldater, iranere og personer med ukjent nasjonalitet, ble drept i israelske flyangrep ved grensen mellom Syria og Israel.

Israel har gjennomført hundrevis av angrep mot syrisk territorium siden krigen startet, angrep som spesielt har vært rettet mot proiranske styrker og den sjiamuslimske Hizbollah-militsen fra Libanon.

