Texas setter inn nasjonalgarden for å håndtere koronadøde

Nasjonalgarden har sendt et team på 36 personer som skal bistå i transporten av de døde. Texas er under et sterkt koronapress, med over 12.000 daglige smittetilfeller og 20.500 koronarelaterte dødsfall siden pandemien brøt ut.

– Militæret vil hjelpe oss med kritisk personell for å utføre vår plan for håndtering av de døde, og vi er veldig takknemlige for støtten, sier El Pasos ordfører Dee Margo.

Mer enn 300 dødsfall i El Paso siden oktober knyttes til koronaviruset. Fra før er innsatte satt i arbeid med å håndtere de døde. Kapasiteten på likhusene er sprengt.

