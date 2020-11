Chris Christie sier Trumps valgsøksmål er en nasjonal flause

utenriks

– For å være ærlig har måten presidentens advokater har opptrådt, vært en nasjonal flause, sa Christie til TV-kanalen ABC søndag.

Christie viser til at Trump-kampanjen ofte fremmer påstander om valgfusk «utenfor rettssalen» men at de ikke fører bevis for retten.

Kampanjen har rettet en rekke søksmål i flere vippestater, med krav om stans i opptelling eller avvising av stemmer, med mål om å endre valgutfallet.

Christie, som tidligere har vært guvernør i New Jersey, har lenge vært en av Trumps allierte og hjalp ham blant annet med forberedelser før debattene mot utfordrer Joe Biden i høst.

– Jeg har vært en av presidentens støttespillere. Jeg har stemt på ham to ganger. Men valg har konsekvenser, og vi kan ikke fortsette å late som at det skjedde noe her som ikke skjedde, sa Christie.

